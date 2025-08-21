第1日、10番でティーショットを放つ石川遼。8アンダーで首位＝北海道ブルックスCCISPSハンダ夏の決戦トーナメント第1日（21日・北海道ブルックスCC＝7286ヤード、パー72）賞金総額が今季国内最高の新規大会はツアー通算20勝の石川遼と、23歳で未勝利の田中章太郎が64で首位に並んだ。古川龍之介、篠優希、藤本佳則が1打差の3位につけた。今シーズン国内初戦の金谷拓実は13歳のアマチュア、福井誠ノ介（愛知・春木中）とともに6