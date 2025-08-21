奈良県の唐古・鍵遺跡から、弥生時代の鉄の斧が見つかりました。表面が錆び、小さい石が大量に付着した平らな物体。奈良県田原本町の唐古・鍵遺跡から発掘されたのは、鉄を溶かしてつくる鋳造の斧とみられます。唐古・鍵遺跡は弥生時代から古墳時代前期まで栄えた集落跡で、面積は約４２ヘクタールと日本最大級。鋳造鉄斧とみられる鉄製品は、今年２月から３月に行われた発掘調査で見つかり、弥生時代のものが奈良県内で発掘