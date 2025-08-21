一方、校庭が大きな被害を受けた姶良市の竜門小学校では出校日の21日、雨が降る中、児童たちが登校しました。校庭の土砂の撤去作業は8月末には終わる見通しで、9月1日の始業式は予定通り行われる予定です。8月8日の大雨で校庭に土砂が流れ込むなど大きな被害を受けた姶良市の竜門小学校。出校日の21日、雨が降る中児童たちが登校しました。体育館で行われた全校集会では、西 耕治 校長が集まった37人の児童たちにスライドを