セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（15）1977年の「ペレ・サヨナラ・ゲーム・イン・ジャパン」にて。ペレ（左）、釜本氏（中央）、セルジオ氏（右）の貴重なスリーショットphoto by Okazawa Katsuro/AFLO日本サッカー史上最高のストライカー、釜本邦茂氏が逝去した。享年81。現役時代に何度も対戦経験があり、1984年に行なわれた釜本氏の引退試合では、来日したペレの通訳を担当。１歳違いで、お互いの引退後も親交のあ