南さつま市加世田内山田の国道270号沿いを流れる加世田川が氾濫し、周辺が冠水していることが分かりました。現在のところ人的被害は確認されていません。台風12号の影響による記録的な大雨で、気象台は土砂災害や浸水、河川の氾濫に厳重な警戒を呼びかけています。