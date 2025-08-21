9月中旬にかけての北海道は、気温が平年より高めで経過する見込みです。特に期間のはじめは気温がかなり高くなり、厳しい残暑となる所もあるでしょう。また、低気圧や前線の影響を受ける時期もあり、特に日本海側では大雨に見舞われる日もありそうです。暑さで体調を崩さないように十分注意しつつ、最新の気象情報を確認し、大雨による災害にも備えてください。1週目(8月23日〜29日)3日周期で天気が変わりやすい今日8月21日、札