台風の影響で交通に乱れが出ています。九州新幹線は、鹿児島と熊本の間で運転を見合わせていましたが、21日午後6時から運行を再開しています。県内のほぼすべての在来線は21日と22日、運転を見合わせる予定です。鹿児島市の市電は、軌道上で冠水が発生しているため、全線で運行を見合わせています。海の便は鴨池・垂水フェリーが午後4時以降の便が欠航となりました。桜島フェリーは鹿児島港を午後9時半に出港す