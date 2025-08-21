◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(21日、神宮球場)ヤクルトは先発の石川雅規投手が2回6失点で降板しました。石川投手は初回、2アウト1塁から岡本和真選手にツーベースヒットを打たれると、レフトの守備がもたつく間に1塁ランナーが一気にかえり、初回から1点を失います。2回には先頭の中山礼都選手にレフトへのツーベースヒットを打たれると、リチャード選手にレフト方向への2ランホームランを浴びます。その後2アウトとします