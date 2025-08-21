新型コロナウイルスの患者数が呉市保健所の管内で基準値を上回ったとして、県は独自の「医療ひっ迫注意報」を県内全域に発令しました。換気や手洗いといった基本的な感染対策など、県民に注意を呼びかけています。（２０２５年８月２１日放送）