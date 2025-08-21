3D空間における物体の動きを表現するには数学の理解が必要となります。「Moving Objects in 3D Space」は、丸い球体に沿ってらせん状に動くような点の軌跡を数学的にどうやって表現するのかをアニメーション付きのスライドで解説してくれるサイトです。Moving Objects in 3D Spacehttps://visualrambling.space/moving-objects-in-3d/3D空間でらせんを描く時、「球体の表面を移動する点」をイメージするとわかりやすくなります。な