環境省と気象庁は２１日、神奈川県に熱中症警戒アラートを発表した。県内は２２日も気温が著しく高く、危険な暑さが予想されるとして、エアコンの使用や外出時間の短縮、こまめな水分・塩分補給などの予防行動を促している。県内へのアラートは６日連続。２２日に予想される暑さ指数が最も高いのは、三浦市の３３。横浜市中区が３２、海老名市と藤沢市、小田原市は３１となっている。予想最高気温は横浜が３５度、小田原は３３