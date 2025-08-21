秋から冬に旬を迎える加賀野菜「五郎島金時」。大雨と猛暑を乗り越え、丁寧に育てられた秋の味が初出荷を迎えました。 大河内 陽太 アナウンサー：「ことしもこの季節がやってきました。連日の暑さに負けず、立派な五郎島金時が初出荷を迎えています」ホクホクとした食感と、自然な甘さが特徴のサツマイモの五郎島金時。 ことしは33軒の農家が生産していて、21日はそのうち9軒の農家から8トンが出荷場に持ち込まれまし