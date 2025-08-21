「日本ハム−オリックス」（２１日、エスコンフィールド）オリックスに心配なアクシデントが起こった。二回に太田が日本ハム先発バーヘイゲンから死球を受けて、負傷交代となった。直前に西川の３ランが飛びだし、６−０でリードした展開の中で、バーヘイゲンの内角に食い込んでくる１４９キロのツーシームがバットを握っていた右手に直撃。太田は叫び声をあげて苦悶の表情で天を仰ぎ、球場は騒然。ベンチで治療を受けたが、