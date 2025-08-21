２０日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、「女子中高生の人気芸人ランキング、時は令和七年さすがにＮＯＮＳＴＹＬＥもうランク外説」の検証が行われた。２０１４年、１７年、１９年、２１年、２２年に過去５回調査が行われた、女子中高生の人気芸人ランキング。１４年１位のノンスタはここまで常にベスト５入りし、今回またも５位を堅守。同時にベスト１０入りを守ってきたダウンタウンは今回１３位、陣内智則も１８位