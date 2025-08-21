自民党は、参院選惨敗の要因を分析する総括に関する報告書を取りまとめる時期について、予定していた今月末から９月初旬に遅らせる方向で調整に入った。これに伴い、臨時総裁選の実施の是非を問う党内作業の開始も９月にずれ込む見通しだ。複数の党関係者が明らかにした。落選者からの意見聴取などを行ってきた総括委員会の作業が８月末までずれ込んだためという。党は取りまとめた後に、両院議員総会などの場で結果を報告する