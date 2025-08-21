「日本ハム−オリックス」（２１日、エスコンフィールド）５連勝を狙う日本ハム先発のバーヘイゲンが二回にまさかの７失点を喫し、ＫＯされた。初回は三者凡退で立ち上がったが、二回にあん１死満塁のピンチを招くと、若月に先制適時打を許した。２死満塁となった後、広岡に２点適時打で追加点。さらに西川に３ランを浴びて６失点。続く太田に死球を与えたところで降板が告げられた。代わった生田目が杉本に２ランを浴びて