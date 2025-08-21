高松市サンポートで開かれた料理コンテスト 香川県産のブランド食材を使って高松市で21日、料理人が腕を競いました。 料理人の技術向上や香川県産食材のアピールなどを目的に開かれた料理コンテストです。香川県の料理人9人が参加しました。 （荻津尚輝リポート）「このコンテストでは、さぬき讃レモンや瀬戸内の真鯛のほか、香川県産の食材を3種類以上使うことが条件です」