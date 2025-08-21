B1 アルバルク東京／テーブス海 選手 高松市の中学校に21日、バスケットボール日本代表の選手がサプライズで登場し、部活動を指導しました。 高松市の中学校に登場したのは、B1リーグ・アルバルク東京所属で日本代表としてパリオリンピックに出場したテーブス海選手です。 アディダスジャパンが企画するサプライズイベント、「夢の部活体験」の一環で行われました。