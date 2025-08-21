サッカースペイン１部リーグ、バルセロナの本拠地スタジアム、スポティファイ・カンプ・ノウの改修工事が予定より遅れている問題で、９月中旬にある今季最初のホーム試合の開催地が未だ決まっていない状況になっている。記事によると、あくまでクラブの意向は本拠地へ戻ること。それでも市役所など各種手続きが間に合わないことを想定し、昨季一時的にホームとして使用していた１９９２年バルセロナオリンピックの主会場、エス