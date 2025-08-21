ご飯のお供としても、お酒のアテとしても人気のキムチ。発酵食品ということもあり、腸内環境の改善など、健康効果にも注目が寄せられています。小倉優子さんが、そんなキムチを購入する際のお気に入りのショップを教えてくれました♪【関連】小倉優子「我が家で人気」万能調味料にもなる“焼肉のたれ”を紹介「美味しいんですよね」小倉さんが自身のInstagramで「キムチが好きな母におすそ分けしました」と紹介してくれたのがこち