8月21日、テレビ朝日系『グッド！モーニング』にて、ドラマ『しあわせな結婚』で夫婦役を演じている松たか子と阿部サダヲへのインタビューの模様が放送された。【関連】結婚18年目の松たか子、“夫婦のあり方”を語る「やっぱり隣に人がいるっていうのは…」この中で、13年前の初共演以来、何度も共演してきた松について阿部は、「本当に1番最初に会った時は、すごい方でしょ？僕観てた方だから」「あ！松たか子だ！って。話しかけ