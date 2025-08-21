6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが21日、都内で行われた日本2ndシングル「BOYLIFE」発売記念ショーケースを開催。ミュージックビデオ（MV）で共演した板垣李光人との思い出を語った。【写真】接近ショット！顔を近づけるJAEHYUN＆LEEHAN今作のタイトル曲は、日本オリジナル曲「Count To Love」。JAEHYUNは「ユニークで力強いリズムがすてきな曲です」と紹介。MVについて、RIWOOは「恋愛リアリティーショーのような内容で、僕