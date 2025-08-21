NCTのヘチャンが日本を満喫した。【写真】ヘチャン、日本で証明写真を撮影!?ヘチャンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。公開された写真には、日本を楽しむヘチャンの姿が収められている。特に飲食店でビールを飲む姿はリラックスした雰囲気を漂わせ、ファンの視線を奪った。この投稿を見たファンからは「可愛い〜」「ご一緒したい」「付き合いたい」「イケメンすぎる」といったコメントが寄せられている。（