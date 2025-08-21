女優の内田理央（33）が21日までに自身のインスタグラムを更新。肌の悩みについて語った。ファンからを質問を募集し、ストーリーズにてこれに回答。メイクをしたまま眠ることはあるかと質問を受けた。「学生の頃メイクを落とさず寝ちゃうことがよくあって、実はそのせいで目の周りに色素沈着が残って治療してもなかなか治らず。今でもかなりケアしてるよ」と答えた内田。「ずっごく後悔してるので今は絶対に絶対に絶対にクレ