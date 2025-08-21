スピードスケート女子の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）を中心とする「チーム・ゴールド」が２１日、北海道帯広市の明治北海道十勝オーバルでの練習を公開した。この日は高木、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急行）が団体追い抜きを中心に練習。普段は高木が隊列の先頭を務めるが、イレギュラーを想定し、途中で堀川が先頭に立つ時間帯もあった。ウィリアムソン師円コーチは「五輪を見据えて、誰かに何かあったときに備