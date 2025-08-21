◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2025年8月21日エスコンF）オリックス・西川龍馬外野手（30）が、左足首の故障から復帰後3戦目で待望の一発を放った。2回に3点を先制し、なおも2死一、二塁で日本ハム・バーヘイゲンの初球149キロ直球を狙い打ち。打った瞬間確信の3ランが、右翼スタンドに飛び込んだ。前日は3回に復帰後初適時打を記録も、1点劣勢の8回2死満塁で遊ゴロ。「ああいう場面で打つために戻ってきた。引き