日本空港ビルデングは、羽田空港第1ターミナルにラーメン店3店舗を8月25日にオープンする。オープンするのは、濃厚でクリーミーな豚骨スープが特徴の家系ラーメン「町田商店」、こだわりの専用麺と豊富な卓上調味料で自分だけの油そばを楽しめる「元祖油堂」、たっぷりの生姜で仕上げた淡麗なスープと切りたてチャーシューが絶妙な生姜醤油ラーメン「長岡食堂」の3店舗。場所は3階南テラス。営業時間は午前10時から午後9時まで。