22日は気温が著しく高く熱中症になりやすい危険な暑さになることが予想されるとして環境省と気象庁は21日午後5時、新潟県に「熱中症警戒アラート」を発表しました。県内に発表されるのは8月7日以来です。◆8月22日の予想最高気温新潟33℃長岡35℃高田34℃相川32℃湯沢32℃津川34℃こまめに水分や塩分の補給、適切なエアコン使用など熱中症対策をしてお過ごしください。