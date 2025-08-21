アット3の弟分航続距離は420kmBYDは来月、英国で新型クロスオーバー『アット2（Atto 2）』を発売する予定だ。価格は3万850ポンド（約610万円）からとなる。【画像】全長4.31mの電動クロスオーバー【BYDアット2を詳しく見る】全28枚既存のドルフィンとアット3の中間に位置するモデルで、競争の激しい電動クロスオーバーセグメントでの足場固めとする狙いだ。BYDアット2 BYD価格帯は、ジープ・アベンジャーや