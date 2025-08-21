◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-オリックス（21日、エスコンフィールドHOKKAIDO）オリックスが2回に打者11人の猛攻で、一挙8点を先制しました。初回は3者凡退に終わるも、2回に打線が爆発。1アウトから中川圭太選手と西野真弘選手がヒット、紅林弘太郎選手が四球で満塁のチャンスを作ると、若月健矢選手がタイムリー。その後2アウトになりましたが、廣岡大志選手が2点タイムリーを打つと、西川龍馬選手が第5号3ランホームランを放