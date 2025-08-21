モデルの笠井海夏子さんが自身のインスタグラムを更新。愛車「ハーレーダビッドソン」との２ショットを公開しました。 【写真を見る】【 笠井海夏子 】愛車「ハーレーダビッドソン」と笑顔で２ショットファン反響「ルンルン気分でめちゃ最高ですね！」笠井海夏子さんは「ナチュラルはちょっとやばい人です」と冗談めかして綴ると、動画をアップ。投稿された画像では、笠井海夏子さんが、愛車のバイクの側で、笑顔で