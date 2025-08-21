◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(21日、神宮球場)巨人がリチャード選手のホームランなどで2回までに6点を挙げました。巨人は初回、2アウトランナー1塁で4番・岡本和真選手に打席がまわると、レフト方向へのツーベースヒット。守備がもたつく合間に1塁ランナーが生還し初回から先制に成功します。続く2回にはノーアウトランナー2塁で7番・リチャード選手がレフトへ大きな打球を放ちます。打った瞬間リチャード選手はホームラン