【モデルプレス＝2025/08/21】女優の松井愛莉が21日、自身のInstagramを更新。ハーフパンツ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】松井愛莉、美脚スラリのハーフパンツ姿◆松井愛莉、美脚輝くハーフパンツ姿披露松井は「夏のお出かけにぴったりな可愛いすぎるアイテム達」とつづり、「プラダ」のアイテムを合わせたコーディネートを披露。ハーフパンツ姿でビーチに佇み、スラリと伸びた美しい脚を披露している。この投稿に、ファ