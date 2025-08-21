元K-１世界王者でタレントの魔裟斗さんの妻で、俳優・タレントの矢沢心さんが自身のインスタグラムを更新。子どもたちと共にディズニーシーで過ごした夏休みの様子を公開しました。 【写真を見る】【 矢沢心 】 「子育ても全力です」ディズニーシーでの家族時間「息子を抱っこできるのもカウントダウン」母の複雑な思い告白矢沢さんは、「Live行って海行ってディズニーシー行って子どもたちと楽しむ夏休みがもうす