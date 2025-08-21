◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-楽天(ZOZOマリン)ロッテ・山口航輝選手の第5号ホームランで先制しました。初回、郄部瑛斗選手がセンターへの3ベースを放ち、2アウトながら3塁で先制のチャンス。ここで打席に立ったのは2試合連続ホームラン中の山口航輝選手。2球目のストレートをレフトスタンドへ運び先制の2ラン。これで自身初の3試合連続ホームランとしました。山口選手は「ヨシ君（先発・吉川悠斗投手）ファームで一緒に頑張