きょう午後、千葉県茂原市で70代の男性が熱中症の疑いで搬送されたあと、死亡が確認されました。きょう午後2時前、千葉県茂原市で「70代の男性、意識呼吸なし。畑内にいる」と男性の妻から119番通報がありました。男性は熱中症の疑いで病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。消防によりますと、男性は畑作業中に倒れたとみられるということです。きょう、茂原市では最高気温が37℃で猛暑日となっていました。