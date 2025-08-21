東北芸術工科大学で２０日、文化財の保存を目的とした研修会が開かれました。保存に使われたのは、私たちに身近な、あるものです。 【写真を見る】意外なもので文化財をコーティングし保存！大学の研究ノウハウを共有世界的に注目の技法とは（山形） 熱風を当てられ、きらきらと光る鉄の塊。こちらは、新潟県で出土した江戸末期の蒸気船の一部です。 きのう東北芸術工科大学で行われたのは、出土した文化財の保存を目的