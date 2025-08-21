九州南部発生した台風12号は、午後5時過ぎに鹿児島県日置市付近に上陸しました。 県の南部では、強風域に入っているところがあります。 21日午前、鹿児島県の西に台風12号が発生し、ゆっくりとした速さで東へ進んでいます。 県の南部は、風速15メートル以上の強風域に入っているところがあり、南部や五島の沿岸の海域では 強風やうねりを伴って波が高くなるおそれがあります。 また 22日の夜遅くにかけて、落