硬式野球部内の暴力行為を巡り、影響が広がっている広島県の広陵高校は、中井哲之監督の交代を発表しました。■街の声（２０代男性）「少し遅いかなと思っていて、選手たちも誹謗中傷もされているので」■街の声（６０代女性）「（長年）頑張られたところは大切にしてあげたいが、色々調べてみないと」中井監督は１９９０年に就任。春のセンバツで２度の全国制覇に導いたほか、多くのプロ野球選手を育ててきました。広陵高校を