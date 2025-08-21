平戸市で21日、70代の女性が軽乗用車にはねられ、顔の骨を折るなどの大ケガをしました。 21日午前11時半頃、平戸市明の川内町のスーパーの駐車場で、歩いていた70代の女性が軽乗用車にはねられました。 警察によりますと、女性は顔や左足の骨を折るなどの大ケガをしましたが、意識はあるということです。 軽乗用車を運転していた80代の男性にケガはなく「女性が歩いていることに気づかなかった」と話しているという