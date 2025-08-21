高齢になりもう使わないからなどの理由で、両親から車を無料で譲り受けるケースもあるでしょう。しかし、車を譲り受けた場合、金額によっては贈与税が課される可能性があります。申告を忘れないようにしましょう。 今回は、贈与税は現金以外も対象になるケースや贈与税の計算方法、車の評価額の決まり方などについてご紹介します。 現金でなくても贈与税の課税対象 たとえ親子間の贈与、また現金ではな