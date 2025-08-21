今月6日からの大雨で浸水した金沢競馬場について石川県は21日、9月7日からレースを再開することを発表しました。 今月6日からの大雨で大規模浸水した金沢競馬場。競走馬約600頭が長時間、水につかった状態で身動きが取れなくなり、コースも陥没、厩務員の宿舎も浸水の被害にあいました。石川県の馳知事は21日の会見で、9月7日からレースを再開すると発表しました。 石川県によると、コースの復旧は