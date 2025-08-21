◆第107回全国高校野球選手権大会・準決勝沖縄尚学5―4山梨学院（21日、甲子園）ゲームセットが近づくにつれ、1球ごとに甲子園のボルテージがどんどん上がっていく。勝利の瞬間、スタンド中から大歓声と指笛が沸き起こり、夏は初めての決勝進出を決めた沖縄尚学ナインを包んだ。「まるで沖縄の球場でやっているのかっていうくらい、声援がすごくて楽しかったです」。7回に決勝打を放った5番の比嘉大登（3年）は声を弾ませ