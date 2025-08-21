大雨で冠水した水田＝21日午前10時28分、秋田県仙北市秋田県は21日、県内で20日に降った大雨により、緊急安全確保が出された仙北市などで住宅17棟の浸水被害を確認したと発表した。さらに増える可能性がある。大館市や北秋田市などの田畑計約190ヘクタールも冠水した。県によると、床上浸水は仙北市5棟、北秋田市と鹿角市で各1棟。北秋田市と大館市では計10棟が床下浸水した。けが人の情報はない。また田んぼ121ヘクタールとソ