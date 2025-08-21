ガソリン税の暫定税率の廃止をめぐって、3回目となる与野党の実務者協議が8月21日に行われた。実現に向けた「恒久的な財源」をどう確保するかが焦点となる。【映像】ガソリンの全国平均価格（1月からの推移も）ガソリン価格に1リットルあたり25.1円が上乗せされている「暫定税率」だが、野党7党は8月1日に開かれた臨時国会で、この暫定税率を廃止する法案を共同で提出、11月1日から暫定税率の廃止を目指すとしている。現在、