マウスコンピューターは8月21日、ゲーミングパソコンブランド“G TUNE”（呼称：ジーチューン）より、NVIDIA GeForce RTX 5060/5070 Laptop GPUを搭載したゲーミングノートパソコン 「G TUNE P5」シリーズを販売開始した。本体カラーはブラックとホワイトの2色を用意しており、追加のカラーとしてレッドが提供される予定。「G TUNE P5」シリーズ（イメージ）○NVIDIA GeForce RTX 5060/5070 Laptop GPUを搭載新製品はRTX40シリーズ