JR九州によりますと、九州新幹線は台風12号にともなう大雨の影響で熊本駅〜鹿児島中央駅の間で一時運転見合わせとなっていましたが、午後6時過ぎに運転を再開しました。【映像】九州新幹線の「遅れている区間」ただ、博多駅〜鹿児島中央駅間では遅れが発生しています。（ANNニュース）