空手家でタレントの角田信朗が、21日にインスタグラムを更新。鍛え抜かれたボディを披露すると、ファンから驚きの声が寄せられた。【写真】角田信朗、正面もムキムキ！筋トレ姿＆魔裟斗との2ショットも（6枚）今年4月に64歳を迎えた角田。SNSでは、自身の圧倒的な肉体やトレーニング姿、格闘家などとのショットを披露、注目を集めている。今回は「8月某日とある企業のCM撮影でした」と報告。上裸での撮影姿を公開。続け