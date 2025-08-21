江蘇省の都市サッカーリーグである「江蘇リーグ」が人気を集めている。消費者の王さんは、「江蘇リーグの塩城チーム対常州チームの試合のチケットをやっと手に入れることができた。最初に南京に行き、それから塩城で試合を観戦し、最後は常州に行ってネットで人気の恐竜楽園で遊んだ」と話した。今年の夏は、このような「試合を観戦するために開催都市へ出かける」タイプの旅行が新たなトレンドになった。人気の江蘇リーグのほか、