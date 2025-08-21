乃木坂46の5期生・奥田いろはが20日、20歳の誕生日を迎え、この日に自身のインスタグラムを開設した。ファンからは「おめでとう」「インスタ開設うれしい」と祝福の声が寄せられている。【写真】20歳の誕生日にインスタグラムを開設した乃木坂46・奥田いろは奥田は初投稿で「20歳になりました〜おくだいろはですInstagram何卒よろしくです楽しむぞっ」とコメントし、今後の発信に意欲を示した。記念すべき誕生日に合わ